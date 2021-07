Kamer wil dit jaar meer geld voor ventilatie op scholen

De Tweede Kamer wil dat geld voor betere ventilatie op scholen dat eigenlijk pas in 2022 en 2023 beschikbaar zou komen, al dit jaar kan worden uitgegeven. Een meerderheid heeft ingestemd met een voorstel daartoe van GroenLinks en de PvdA.

Het demissionaire kabinet stelde afgelopen najaar 360 miljoen euro beschikbaar om het binnenklimaat op scholen te verbeteren. De belangstelling daarvoor is zo groot, dat het budget van 100 miljoen euro voor dit jaar al zo goed als op is. De rest van het bedrag is bedoeld voor later jaren.

Nu het kabinet meer dan destijds het belang van goede ventilatie voor de bestrijding van het coronavirus erkent, wilde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld weten of dan meteen een deel van het budget voor 2022 en 2023 naar voren kan worden gehaald. Zij wijst erop dat nog lang niet alle scholen dit op orde hebben.

Demissionair premier Mark Rutte erkende dat dit jaar “enkele tientallen miljoenen” meer nodig lijken te zijn, en dat het dan “logisch” lijkt om budget voor de komende jaren naar voren te halen. Maar dat is volgens hem “te simpel gedacht”. Er wordt bijvoorbeeld nog gekeken of de huidige regeling verbeterd kan worden.