Kamerleden leven mee met Limburg

“Ondergelopen straten en huizen – het is echt verschrikkelijk.” Zo omschrijft PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, geboren in Maastricht, de situatie in Limburg. Het zuiden van de provincie is getroffen door hoogwater. Ploumen wenst de Limburgers sterkte en bedankt “iedereen die helpt om anderen veilig te houden”.

Ook andere Kamerleden laten op Twitter weten dat ze meeleven met de Limburgers. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch uit het Limburgse Panningen zegt dat het noodweer “heftig” is en wenst “alle hulpverleners, bewoners en vrijwilligers veel sterkte toe in deze zware tijden”. VVD’er Silvio Erkens uit Kerkrade schrijft: “Historische buien. Meer regen in twee dagen dan in een hele zomer. En het is nog niet uitgeregend. Bizar.” Erkens laat weten dat hij veel respect heeft “voor de hulpverleners en professionals die al een tijdlang bezig zijn met iedereen veilig houden”.

D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag laat weten: “Heel veel sterkte aan iedereen in Limburg die te kampen heeft met ernstige wateroverlast. En veel dank aan alle mensen die keihard werken om iedere Limburger een veilig onderkomen te bieden.” Renske Leijten van de SP zegt: “Veel sterkte voor iedereen in Limburg die een angstige nacht tegemoet gaat.”

Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, noemt de wateroverlast “een verdrietige voorbode van een van de gevolgen van de klimaatcrisis: extreem weer”. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren meldt: “Dit is het laatste decennium waarin we de klimaatcrisis kunnen aanpakken. Als we stoppen met polderen en alles op alles zetten.”