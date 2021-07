Advertentie De Vries namens journalistiek in bijna alle kranten

In nagenoeg alle grote kranten verschijnt zaterdag namens bijna vijftig Nederlandse nieuwsredacties een overlijdensadvertentie voor misdaadjournalist Peter R. de Vries. De mededeling is onder meer te lezen in De Telegraaf, AD, NRC en in de regionale kranten van DPG Media en Mediahuis.

“Peter R. de Vries had meerdere rollen, een daarvan was journalist”, zegt ANP-hoofdredacteur Freek Staps. “Die zijn we nu verloren en daar staan we als hele Nederlandse nieuwsjournalistiek bij stil.”

Volgens Staps geeft de journalistiek met deze gezamenlijke overlijdensadvertentie een krachtig signaal af. “Hoe pluriform de pers ook is, in Peter herkenden we allemaal iets.”

De misdaadverslaggever overleed donderdag op 64-jarige leeftijd nadat hij vorige week dinsdag onder vuur werd genomen. Dat gebeurde in het centrum van Amsterdam, nadat De Vries te gast was geweest bij RTL Boulevard.