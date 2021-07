In het Van der Valk-hotel De Gouden Leeuw in Voorschoten heeft rond middernacht brand gewoed. De brand brak uit in een serverruimte van het gebouw aan de Veurseweg en was snel onder controle. Volgens de brandweer zijn rond de 60 personen elders in het hotel opgevangen. Om de rook uit het gebouw te krijgen, worden ventilatoren ingezet.