Meer dan 9000 mensen krijgen Pfizer na AstraZeneca

Ongeveer 9100 mensen hebben vrijdag hun geplande tweede AstraZeneca-prik ingeruild voor een inenting met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat laat GGD GHOR Nederland weten. Deze mensen hoeven niet naar hun huisarts of arts, maar kunnen binnenkort bij een vaccinatielocatie van een GGD terecht voor de nieuwe prik. Voor het eerst is het mogelijk om vaccins te combineren.

Ongeveer 100.000 mensen hebben een eerste prik met AstraZeneca gehad en wachten nog op hun tweede prik. Zij mogen, als zij dat willen, hun afspraak veranderen via het afsprakennummer 0800-7070. Mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren, hebben vanaf vrijdag die kans. Vanaf zaterdag volgen mensen uit 1957. Volgende week volgen de andere groepen: mensen uit 1958 kunnen vanaf maandag bellen, mensen uit 1959 vanaf dinsdag en mensen uit 1960 vanaf woensdag. Alle andere volwassenen die nog een AstraZeneca-prik zouden krijgen en liever Pfizer/BioNTech hebben, kunnen vanaf donderdag bellen. Dit schema kan nog worden aangepast.

Zorgminister Hugo de Jonge gaf onlangs toestemming om deze vaccins te combineren, na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met Pfizer/BioNTech net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin.

Huisartsen zijn niet te spreken over het besluit van de minister. Zij zijn al sinds februari bezig met vaccineren met AstraZeneca. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog komen opdagen als ze de AstraZeneca-prik van de huisarts mogen inruilen voor een prik met Pfizer/BioNTech bij de GGD. Ondertussen hebben huisartsen wel alle uitnodigingen, locaties en medewerkers geregeld, en hebben ze dus allerlei kosten gemaakt, klaagt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Mensen die na de eerste prik AstraZeneca last hebben gekregen van een ernstige bijwerking, zoals lekkende haarvaatjes of een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes, mogen geen tweede prik AstraZeneca krijgen en ook geen vervangende prik van Pfizer/BioNTech. Het advies aan hen is om voorlopig geen tweede inenting te krijgen.