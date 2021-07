In het door hoogwater zwaar getroffen Valkenburg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in kasteel Den Halder. Dat kasteel ligt aan de Kerkstraat, vlak naast de Kleine Geul die deze week door de hevige regenval buiten haar oevers trad. Volgens de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer had het vuur snel onder controle.