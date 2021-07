Opbrengst Giro 777 voor Limburg stijgt snel naar 2 miljoen euro

De tussenstand op Giro 777 is in de loop van de zaterdag snel opgelopen van 1 naar 2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor de door de overstromingen getroffen gebieden in Limburg. Zaterdagmorgen om 10.00 uur stond de teller nog op 1 miljoen euro. Een woordvoerder van organisator Nationaal Rampenfonds zegt aangenaam verrast te zijn door de snelle stijging van het ingezamelde bedrag.

Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben massaal gedoneerd. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht de website van giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen door.