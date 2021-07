Coronatestbedrijf gevraagd uitslag op andere manier te leveren

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het bedrijf Testcoronanu gevraagd om mensen die al een test hadden gedaan de uitslag daarvan op een alternatieve manier te verstrekken.

Het bedrijf mag geen testen meer uitvoeren voor de overheid vanwege een groot gat in hun digitale beveiliging, waardoor mensen via hun browser zelf een negatief testbewijs konden aanmaken. Ook lekten de gegevens van tienduizenden mensen uit die zich bij het bedrijf hadden laten testen. RTL Nieuws bracht de kwestie aan het licht.

Minister Hugo de Jonge vindt de situatie “in het bijzonder vervelend voor reizigers die op het punt staan om met vakantie te gaan” en zich bij het bedrijf hebben laten testen. “Testcoronanu BV is daarom verzocht om mensen die al wel getest waren en op korte termijn reizen hun testuitslag op een veilige andere wijze (bijvoorbeeld op papier) te verstrekken”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Of en hoe het bedrijf aan dit verzoek wil voldoen, is onduidelijk. Bij een telefoonnummer dat op de website van het bedrijf staat worden bellers geconfronteerd met lange wachttijden. Ook voor een reactie was het bedrijf zondag niet bereikbaar.

“Daarnaast is Testcoronanu BV verzocht om alle personen die nog een testafspraak hebben staan persoonlijk te informeren”, vervolgt De Jonge in zijn brief. “De testaanbieder zal ons informeren hoeveel reizigers in totaal getroffen zijn.”