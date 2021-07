Evacués Roermond mogen terug naar huis

De mensen die enkele dagen geleden weg moesten uit de 550 woningen rond de Hambeek uit Roermond, mogen weer terug naar huis. Dat maakte de gemeente Roermond zondagmiddag bekend. Het Waterschap Limburg heeft de situatie rond de Hambeek veilig verklaard. De gemeente roept mensen op om foto’s te maken van de eventuele schade aan hun eigendom.

Het waterschap verklaarde ook de gebieden rond de Roer in Roerdalen en rond de Maas en het Julianakanaal in Echt-Susteren veilig. Ook daar kunnen mensen wellicht weer naar huis. De betreffende gemeenten maken bekend of en wanneer, zei bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg zondag.

In de ontruimde gebieden dreigden de afgelopen dagen overstromingen door de hoge waterstand van Maas en Roer. De Hambeek is een zijtak van de Roer in Roermond. De waterstanden van Maas, Roer en Hambeek dalen inmiddels weer.

De drukke Maastrichterweg en aansluitende Andersonweg in Roermond zijn weer vrijgegeven voor het verkeer. De Maastrichterweg liep de afgelopen dagen onder water, en werd afgesloten. De weg is nu weer vrij.