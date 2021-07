Advocaat verdachte Mallorca: cliënt niet overleveren

De advocaat van een van de mannen die verdacht wordt van een fatale mishandeling van een 27-jarige Nederlandse man op Mallorca, vindt dat het onderzoek in Nederland plaats moet vinden. “De verdachten zijn Nederlands, het slachtoffer ook. Er is geen reden om de verdachten aan Spanje over te leveren”, aldus advocaat Jaap-Willem Roozemond.

Hij wil nog geen verdere mededelingen doen over zijn cliënt, bijvoorbeeld of hij de hoofdverdachte is of zijn leeftijd. “Het gaat om een groep jonge jongens, net meerderjarigen.” Zijn cliënt wordt waarschijnlijk verdacht van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg.

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen negen geweldplegers met eigen camerabeelden geïdentificeerd en Nederlandse collega’s om aanhouding van de overige acht gevraagd om te worden overgeleverd. Er is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Volgens Roozemond is het – juist gezien de jonge leeftijd van de verdachten – beter om de zaak in Nederland in onderzoek te houden. “Samen met de Spaanse autoriteiten.”

De verdachten zouden in de nacht van dinsdag op woensdag onder meer Nederlandse toeristen hebben aangevallen. De 27-jarige man uit Waddinxveen overleed zondag aan zijn verwondingen. Lokale media berichten dat het slachtoffer in Playa de Palma in elkaar werd geslagen en eenmaal op de grond herhaaldelijk tegen het hoofd geschopt werd, waardoor hij hersenletsel opliep.

De verdachten zouden een villa hebben gehuurd in Llucmajor ten zuidoosten van Palma de Mallorca en verlieten dat huis spoorslags na de geweldplegingen en namen op één na snel het vliegtuig terug naar Nederland. Eén van hen wilde iets later een vliegtuig nemen omdat hij de sleutel van de huurwoning ging terugbrengen. Op het vliegveld is hij vrijdag gearresteerd. Volgens nog niet bevestigde berichten is hij maandag vrijgelaten.