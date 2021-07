Hoogwater Maas verlaat Limburg

Het hoogste punt van de Maas verlaat maandag langzaam Limburg. In Mook en Middelaar, het noordelijkste puntje van de langgerekte provincie, werd in de nacht van zondag op maandag het hoogste punt bereikt. Dat veroorzaakte geen problemen. In de loop van de dag gaat het water ook in Noord-Limburg overal zakken. De nacht van zondag op maandag is zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Opluchting overheerst in de provincie. Of zoals voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord het zondagavond tijdens een persconferentie uitdrukte: “Je bent pas opgelucht als maandagmiddag de waterplas richting mijn collega Hubert Bruls in Nijmegen vertrokken is.”

In het overstromingsgebied van de Roer is iedereen terug naar huis. Maar dat geldt niet voor zestien bewoners van huizen in Vlodrop. De Roer in het gebied Tussen de Bruggen staat nog te hoog.

De N271 tussen Well en Venlo is weer voor het verkeer opengesteld. De weg was sinds zondag dicht vanwege overstromingen en opruimwerkzaamheden. Tussen Maastricht en Luik rijden voorlopig geen treinen. Op het traject tussen Maastricht en Luik is de schade vooral groot in het grensgebied met België, bij Eijsden en Visé, zegt ProRail. Daar hebben grote delen van het spoor onder water gestaan. Tussen Maastricht en Eijsden worden bussen ingezet.

In meerdere gemeenten geldt nog een noodverordening waarmee kan worden opgetreden tegen ramptoeristen. Limburg heeft veel last van deze mensen gehad de afgelopen dagen. Het gaat daarbij om mensen die afzettingen negeren, over de verzadigde dijken lopen en hulpverleners voor de voeten lopen. Ook in de nacht van zondag op maandag zijn boetes uitgeschreven.

Mensen in door overstromingen getroffen gebieden die dat willen kunnen een beroep doen op slachtofferhulp.