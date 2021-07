Aantal schademeldingen Limburg loopt op tot bijna 2000

Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer melden al bijna 2000 schademeldingen na de wateroverlast in Limburg. De meeste meldingen komen nog altijd uit de getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul, Heerlen en Meerssen. Het merendeel van de meldingen betreft ook nog steeds schade aan huizen, een klein deel gaat om beschadigde auto’s.

Interpolis telde dinsdag rond het middaguur 1192 schademeldingen. Bij Centraal Beheer, onderdeel van Achmea en samen met Interpolis een van de grotere verzekeraars die in de regio actief zijn, gaat het om 742 claims.

De twee verzekeraars zijn in de regio druk bezig met het opnemen van de schade nu het water verder aan het zakken is. De twee organiseerden zondag en maandag gezamenlijk al een bijeenkomst voor klanten om schademeldingen op te nemen, maar ook om noodhulp te verlenen en eerste voorschotten uit te betalen voor dringende zaken, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van drogers en wasmachines, maar ook knuffels voor kinderen. Het zal een aantal weken duren voor de definitieve omvang van de schade helemaal duidelijk is, aldus de verzekeraars.

Interpolis raadt mensen aan voorzichtig te zijn met het opruimen. Daar krijgt de verzekeraar veel vragen over van klanten. Zo raden ze buren aan om aangrenzende kelders gelijktijdig leeg te pompen, anders kan door de druk van het water dat nog in een kelder staat schade aan muren ontstaan. Ook moeten mensen elektrische apparaten laten controleren door een vakman. Daarnaast raadt Interpolis mensen aan geduld te hebben. “Geforceerd drogen levert soms meer schade op.”