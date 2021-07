Burgemeester Valkenburg: we mogen van geluk spreken

De wateroverlast in het zuiden van Limburg heeft niet tot doden en gewonden geleid. “We mogen van geluk spreken dat wij geen slachtoffers hebben in dit deel van het rampgebied”, zei burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Over de grens in Duitsland en BelgiĆ« zijn meer dan honderd mensen om het leven gekomen. “Ondanks onze eigen ellende leven we mee met de slachtoffers in de buurlanden. Zij hebben het zwaarder voor de kiezen gekregen”, zei Prevoo.

De wateroverlast begon vorige week dinsdag, op 13 juli, legde Prevoo uit. Een zware regenbui leidde tot het overstromen van een waterbuffer bij Schin op Geul, waardoor zo’n dertig huizen onder water kwamen te staan. “De ramp ontwikkelde zich vanwege een groot regengebied dat vanuit de Eifel over Limburg draaide en in deze hoek bleef hangen. Er kwam veel regen omlaag.”