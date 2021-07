Ziekenhuis Venlo ontvangt weer patiënten na sluiting om hoogwater

Ziekenhuis VieCuri in Venlo heeft woensdag de deuren weer geopend. Het ziekenhuis werd vrijdag uit voorzorg gesloten en alle 237 patiënten werden geëvacueerd, omdat de waterstand in de nabijgelegen Maas gevaarlijk hoog was. Van de mensen die in Venlo waren opgenomen werden er 170 overgebracht naar andere zorginstellingen in het land, de anderen mochten naar huis. De eerste patiënten werden woensdagochtend teruggebracht in Venlo.

In totaal worden ongeveer zestig mensen die nog ziekenhuiszorg nodig hebben in de loop van woensdag en donderdag weer naar VieCuri gebracht. Dat gebeurt per ambulance of met de zogeheten ambubus, waar meerdere patiënten tegelijk in vervoerd kunnen worden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat vorig jaar werd opgericht om coronapatiënten over ziekenhuizen in het land te verdelen, helpt mee met het coördineren van de verplaatsingen.

Nu het water zakt en het ziekenhuis droog is gebleven, kan alle zorg worden hervat. Dat geldt zowel voor de poliklinieken en de Spoedeisende Hulp als voor dagbehandelingen en het operatieprogramma. Ook kunnen weer kinderen ter wereld komen in het geboortecentrum van het Noord-Limburgse ziekenhuis.

De herstart was een flink karwei, schetst VieCuri. “Voorraden zoals uniformen, medicijnen en andere zaken zijn vrijdag van de kelder verplaatst naar hoger gelegen afdelingen of vervoerd naar andere locaties. Alle apparatuur, zoals MRI-scans, röntgenapparaten en laboratoriumapparatuur was uitgeschakeld en moest opnieuw worden opgestart en getest.”

Al met al was het opnieuw opstarten complexer dan de sluiting. “De ontmanteling van ons ziekenhuis was één ding, maar de zorgvuldigheid waarmee we deze complexe en omvangrijke herstart hebben georganiseerd, vind ik indrukwekkend”, zei bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten.