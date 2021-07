Vakantiedrukte terug op Schiphol, maar nog niet op oude niveau

De vakantiedrukte op Schiphol is terug, maar nog lang niet op het niveau van 2019. Toen lag het hoogtepunt op 235.000 reizigers per dag, dat is nu rond de 120.000 reizigers. De rijen zijn wel ongeveer even lang, doordat er meer controles zijn met test- en vaccinatiebewijzen.

In tegenstelling tot een paar maanden geleden, toen er vrijwel alleen noodzakelijke reizen plaatsvonden, zijn reizigers nu zichtbaar blij om weer te reizen. “De vakantievreugde is duidelijk terug, je ziet veel blije gezichten en er is vrolijkheid in de rijen”, vertelt een woordvoerder van Schiphol. De verwachting voor de aankomende weken is dat de drukte blijft zoals die nu is, met gemiddeld ongeveer 120.000 reizigers per dag. “Maar het hangt af van eventuele nieuwe reisadviezen.”

Passagiers moeten hun test- of vaccinatiebewijs laten zien met een QR-code of op papier. “Over het algemeen loopt dat soepel, soms zijn er reizigers die niets bij zich hebben. Zij kunnen zich dan alsnog op Schiphol laten testen met een sneltest”, legt de woordvoerder uit. Af en toe missen reizigers daardoor hun vliegtuig. Schiphol blijft passagiers daarom adviseren om alles in orde te hebben voor aankomst bij de luchthaven.

Omdat in de rijen niet altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zijn mondkapjes verplicht. “Het scheelt ook dat iedereen die op de luchthaven komt, in principe is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft”, aldus de zegsman van Schiphol. Er zijn overigens weer veel zogenoemde overstappers op de luchthaven. Dat zijn reizigers uit het buitenland, vaak op intercontinentale vluchten, die op Schiphol overstappen. “Er zijn meer niet-Nederlanders dan Nederlanders op Schiphol”, meldt de woordvoerder.