Code geel vanwege kans op onweer in noorden en oosten

Het KNMI waarschuwt voor mogelijk noodweer in het noorden en oosten van het land. In de loop van de middag kunnen vooral in Oost-Nederland onweersbuien ontstaan, die vervolgens naar het noorden trekken. Voor de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland heeft het meteorologisch instituut daarom code geel afgekondigd.

“Bij deze buien kan lokaal hagel voorkomen en kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen”, meldt het KNMI. Het verkeer en mensen die bezig zijn met buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden.

Volgens Weer.nl wordt het “spannend om te zien waar in het land regen- en onweersbuien gaan vallen en vooral hoe zwaar ze worden”. Potentieel kunnen flinke buien ontstaan, beaamt de weersite. Die meldt verder dat mogelijk ook zware buien kunnen ontstaan die vanuit BelgiĆ« het zuiden van Nederland bereiken.

“Op de natste plekken kunnen de neerslaghoeveelheden tot enkele tientallen millimeters oplopen”, aldus Weer.nl. Ook zondag kan het in de loop van de dag lokaal weer “fiks” gaan regenen en is er kans op hagel, onweer, windvlagen en veel regen in korte tijd. Tegelijkertijd is het “broeierig warm. Een doorbraak naar stabiel zomerweer zit er de komende tijd niet in.”