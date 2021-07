Jongeren kunnen tweede prik eerder laten zetten

Jongeren voor wie vanaf 16 augustus een afspraak voor een tweede prik van hun coronavaccinatie staat gepland, kunnen deze afspraak binnenkort naar voren halen. Ze krijgen hiervoor in de komende dagen een sms van de GGD, waarna ze kunnen bellen voor een eerdere afspraak.

Zo wil het kabinet “klaar zijn voor het nieuwe schooljaar” na de zomervakantie, legt demissionair zorgminister Hugo de Jonge uit.

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar krijgen het Pfizer-vaccin. Daarvan zijn er genoeg op voorraad. Ook zijn er meer prikslots beschikbaar dan nodig. Daarom kunnen de tweede prikken naar voren worden gehaald, zolang er maar drie weken tussen de eerste en tweede prik zitten.

Het is makkelijker de afspraken te verzetten voor jongeren, omdat zij in principe alleen met Pfizer zijn geprikt. Jongvolwassenen boven de 18 jaar kregen zowel het vaccin van Pfizer als van Moderna, waardoor het “in de uitvoering” ingewikkelder is om de tweede prik te verschuiven, meldt het ministerie van Volksgezondheid. “Wanneer er voldoende vaccins beschikbaar komen, wordt er gestart met de versnelling van de groep boven de 18 jaar.” Voor die groep moet vier weken tussen de twee prikken zitten.