23 jaar cel geëist tegen Balie-Syriër Aziz A.

Tegen ‘Balie-Syriër’ Aziz A. is dinsdag een gevangenisstraf van 23 jaar geëist. De 35-jarige A. wordt verdacht van onder meer deelname aan een terroristische organisatie tussen 2011 en 2014. Volgens het Openbaar Ministerie verkeerde A. in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende positie had. Ook ziet het OM bewijs dat hij een rol heeft gespeeld bij meerdere aanslagen waardoor veel doden zijn gevallen.

Het OM verdacht Aziz aanvankelijk ook nog van het medeplegen van negentien moorden “met terroristisch oogmerk” in 2012 in Syrië, maar daar is onvoldoende bewijs voor. Dus daar is vrijspraak voor gevraagd.

Aziz dook in 2017 ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Hij is ook de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte.

Tegen de broer van Aziz, Fatah, is een celstraf van tien jaar geëist. Hij wordt eveneens verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Volgens het OM “profiteerde” hij van de hoge positie van zijn jongere broer. Aziz zou zich volgens het OM vanuit een ideologisch motief hebben aangesloten bij de terreurorganisatie. In zijn jonge jaren zat hij lange tijd en onder gruwelijke omstandigheden vast in een gevangenis in Syrië, hij zou daarna tegen het regime hebben willen strijden.

Aziz ontkent met klem dat hij ooit heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie, net als Fatah (44). De broers werden eind 2018 kort na elkaar opgepakt – Fatah was inmiddels met zijn gezin in Bergeijk in Noord-Brabant neergestreken – na maandenlang afgeluisterd te zijn door de politie. Deze gesprekken en verklaringen van getuigen vormen voor het OM de kern van het bewijs tegen de broers.

Tijdens de vertoning in De Balie van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS), werd Aziz herkend door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently. Volgens hen is hij een jihadistisch strijder. Zelf zei hij daar al eerder over dat “de zaak groter is gemaakt”. Aziz was naar eigen zeggen bij de bijeenkomst op advies van de AIVD, waarvoor hij informant zou zijn geweest.