Afwaaiende dakpannen blijven probleem rond vliegveld Maastricht

Opnieuw zijn in het Limburgse dorp Beek dakpannen van een woning gewaaid door een landend vrachtvliegtuig op Maastricht Aachen Airport. Maandag waaiden ruim zeventig dakpannen van een woning aan de Burgemeester Janssenstraat in het centrum van het Limburgse dorp eraf als gevolg van de vortex die de laag overvliegende Boeiing 777 veroorzaakte. Een vortex is een soort wervelwind die ontstaat achter een landend toestel. De schade bedraagt volgens de bewoners ruim 3000 euro.

De mensen wonen al 35 jaar in de woning en zeggen dit nooit eerder meegemaakt te hebben. Volgens hen komt dat pas voor in hun omgeving sinds op MAA zwaardere vrachtvliegtuigen mogen landen. Op 9 juli vielen tachtig pannen van het naastgelegen oude patronaat in Beek op de grond toen een vliegtuig overvloog. “Het is elke week raak”, vertelt een omwonende. “Het gaat niet om incidenten.”

Een woordvoerster van de luchthaven bevestigt het voorval. Een ploeg van MAA was snel ter plaatse om de pannen op te ruimen en praat met de bewoners over de afhandeling van de schade.

Het vliegveld laat TNO onderzoeken of grondgebonden maatregelen effect kunnen hebben. Daarbij moet gedacht worden aan het beter vastleggen van dakpannen, aldus een woordvoerster van MAA. Daarnaast heeft MAA het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR gevraagd of de dalingshoek van de toestellen kan worden aangepast. De NLR neemt ook de aanvliegroutes onder de loep.

Lou Wanten van het Burgerinitiatief Omwonenden MAA vindt dit symptoombestrijding. “Nergens anders in Europa ligt een vliegveld zo kort bij bebouwing”, zegt Wanten. “Als je dan de grootste en zwaarste vrachtvliegtuigen toestaat om hier te landen, vraag je om problemen.”

Volgens Wanten is er maar één oplossing: “Je moet dat soort vliegtuigen hier niet laten landen.”

De provincie Limburg loopt alvast vooruit op het verstevigen van de daken. De provincie heeft MAA gevraagd in kaart te brengen in welke straten dakbedekkingen verstevigd moeten worden en welke praktische werkzaamheden dat met zich meebrengt. Zodra dat is gebeurd kan het werk alvast voorbereid worden.

De provincie begint na het zomerreces met het opstellen van een visie over de toekomst van het vliegveld. Daarover zijn de Limburgse Staten verdeeld.