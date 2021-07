Raad van State verbiedt bouw windmolens in Houten en Oss

De Raad van State heeft in twee afzonderlijke zaken bepaald dat de bouw van windturbines in Houten (Utrecht) en Oss (Noord-Brabant) voorlopig niet mag doorgaan. In beide plaatsen had de gemeente een vergunning afgegeven voor vier grote windmolens. Bezwaarmakers kregen gelijk, maar niet om dezelfde reden.

In Houten had het gemeentebestuur bij het beoordelen van de vergunningaanvraag voor vier windturbines gebruikgemaakt van landelijke normen. Die mogen echter sinds eind juni niet meer worden gebruikt van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter stelde toen in een uitspraak vast dat de overheid bij het opstellen van de regels ten onrechte geen milieubeoordeling heeft gemaakt. Daar moet het kabinet alsnog werk van maken.

De overheid moet met beter onderbouwde regels komen voor bijvoorbeeld het geluid en de zogeheten slagschaduw die windturbines veroorzaken. In de tussentijd mogen nog wel windmolens worden gebouwd, maar moeten gemeenten zelf goed kijken naar de invloed die ze op hun omgeving hebben. De Raad van State verwees naar een eerdere principiƫle uitspraak van het Europees Hof.

In de sector werd al gevreesd dat door de eerdere uitspraak de bouw van nieuwe windmolenparken vertraging zou opleveren. Dat is nu inderdaad gebeurd in Houten.

In Oss is het een ander verhaal. Daar had de gemeenteraad wel zelf milieunormen opgesteld, maar het bestemmingsplan voor vier windturbines bleek in strijd met de nieuwste provinciale regels. De provincie Noord-Brabant eist dat er financiĆ«le zekerheid moet zijn dat windturbines na 25 jaar weer worden afgebroken. “De gemeenteraad van Oss had deze voorwaarde moeten opnemen in het bestemmingsplan, maar heeft dat niet gedaan”, aldus de Raad van State.

Voor de geplande windparken is het nog geen einde verhaal. Beide gemeenten kunnen een nieuw besluit nemen. Als die wel de toets der kritiek van de hoogste bestuursrechter doorstaan, is de bouw alsnog mogelijk.