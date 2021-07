Nu al files op de vakantieroutes in Frankrijk en Duitsland

Het lijkt erop dat veel vakantiegangers de beruchte Zwarte Zaterdag voor willen zijn. Op de Franse snelwegen naar de vakantieregio’s is het vrijdagavond al erg druk, meldt de ANWB. Sommige routes zijn overbelast, waardoor mensen in de file staan. Zo moeten automobilisten op de A10 van Parijs richting Bordeaux inmiddels zo’n drie uur aansluiten en op de A75 tussen Parijs en Clermont Ferrand bedraagt de wachttijd in beide richtingen twee uur.

Ook in Zuid-Duitsland is veel vakantieverkeer onderweg en staan er op de A8 van Karlsruhe richting München lange files. Op de Zwitserse A2 vanaf Chiasso richting Luzern is de wachttijd voor de Gotthardtunnel een uur.

Zaterdag wordt extreme drukte verwacht op met name de snelwegen in Frankrijk, niet alleen door mensen die naar hun vakantieadres rijden maar ook door terugkomers. Ook Duitsland rekent op ‘Staus’, omdat in een aantal deelstaten vrijdag de zomervakantie is begonnen, terwijl die in andere regio’s juist voorbij is.