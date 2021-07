Opnieuw minder treinen door tekort aan verkeersleiders

Een ziekmelding op de verkeersleidingspost van spoorbeheerder ProRail heeft ertoe geleid dat tussen Utrecht en Arnhem sinds donderdagavond 23.00 uur geen treinen rijden. Ook tussen Ede Wageningen en Barneveld Zuid en tussen Utrecht Centraal en Rhenen is het treinverkeer door de ziekmelding stil komen te liggen.

Het ziektegeval zorgt er op die trajecten “in combinatie met structurele personele problemen voor dat we helaas hebben moeten besluiten tot vrijdagmorgen 07.00 uur het treinverkeer stil te leggen” , aldus ProRail in een verklaring.

De organisatie kampt naar eigen zeggen al geruime tijd met een personeelstekort op de verkeersleidingsposten, waardoor het lastiger is om roosters rond te krijgen. “We vinden het ontzettend vervelend voor reizigers en vervoerders.”

Het is niet de eerste keer dat de spoorbeheerder een dergelijke ingrijpende maatregel neemt. Woensdag was er tot 15.00 uur op meerdere trajecten geen of minder treinverkeer. Eerder dit jaar vielen ook al treinen uit door onderbezetting.