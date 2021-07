Zwarte Zaterdag in Frankrijk loopt op z’n eind

De Zwarte Zaterdag in Frankrijk heeft zijn naam eer aangedaan. Op het hoogtepunt rond het middaguur stond er 1090 kilometer file op de Franse wegen naar de vakantiegebieden. Aan het eind van de middag waren de meeste files volgens de ANWB opgelost.

Vooral op de Autoroute du Soleil was het overdag druk. Het meeste oponthoud was er op de A7 tussen Vienne en Orange. Daar stonden vakantiegangers om 11.00 uur zo’n vier uur in de file. Ook op de alternatieve route door het midden van het land was het filerijden.

Het was niet alleen heel druk door vakantiegangers, maar ook door terugkomers.

Ook Duitsland had te maken met flinke files, omdat in een aantal deelstaten vrijdag de zomervakantie is begonnen, terwijl die in andere regio’s juist voorbij is. Verder moesten automobilisten lang wachten bij de Gotthardtunnel in Zwitserland, en in ItaliĆ« op de A22 van de Brennerpas naar Verona.

De meeste pechgevallen waarvoor de ANWB Alarmcentrale werd gebeld, deden zich voor in Frankrijk en ItaliĆ«. “We kregen geen honderden, maar duizenden oproepen en vragen van Nederlanders met pech”, zei een woordvoerster. Precieze aantallen kon ze nog niet geven.

Vrijdag was het ook al behoorlijk vol op de Europese wegen. Kennelijk wilden veel vakantiegangers de beruchte verkeersellende op de zaterdag voor zijn. Zondag verwacht de ANWB veel drukte op de wegen in Duitsland door terugkerend vakantieverkeer.

Volgende zaterdag, 7 augustus, geldt opnieuw als Zwarte Zaterdag. Dan gaan veel Fransen met vakantie.