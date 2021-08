Meer dan 1000 meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccin

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver meer dan duizend meldingen van menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie ontvangen. Het gaat om klachten zoals het uitblijven van de menstruatie, heviger menstruatie, doorbraakbloedingen en bloedingen na de overgang. Het is nog niet duidelijk of het gaat om bijwerkingen van de coronavaccins, aldus Lareb.

Het is de eerste keer dat Lareb rapporteert over de gemelde menstruatiestoornissen. De meldingen worden volgens het bijwerkingencentrum nader onderzocht. Volgens directeur van Lareb Agnes Kant wil dit nog niet zeggen dat het om bijwerkingen van de vaccins gaat. “Dit soort menstruatiestoornissen komen normaal ook veel voor.” Als veel mensen een vaccin krijgen, zullen zich dus ook veel mensen melden met menstruatiestoornissen, die ze anders mogelijk ook hadden gehad. Anderzijds wordt niet elke menstruatieklacht gemeld, aldus Kant. “Dus het kan ook zijn dat er wel iets van een bijwerking speelt, misschien iets hormonaals. We kunnen er nog niet veel over zeggen.”

Lareb ontving ook nieuwe meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca of Janssen. Het gaat om 33 meldingen na AstraZeneca, waarbij het in achttien gevallen vrijwel zeker de zeldzame bijwerking betrof. Er kwamen zeven meldingen binnen na een prik met Janssen, waarbij het in drie gevallen vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking ging. Bij de vorige rapportage, begin juli, ging het nog om 34 meldingen, waarvan 18 vrijwel zeker de zeldzame bijwerking betroffen (17 AstraZeneca en 1 Janssen).

De meldingen van de zeldzame bijwerking kwamen van veertien vrouwen en zeven mannen. Hiervan waren er zes tussen 20 en 40 jaar oud, drie tussen 40 en 60 jaar en twaalf ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen een dag tot een maand na de prik, achttien keer na de eerste vaccinatie en drie keer na de tweede vaccinatie.

Verder zijn er tot dusver 491 meldingen van overlijden na coronavaccinatie bij Lareb binnengekomen. Dat zijn er 43 meer dan bij de vorige rapportage, een maand geleden. Overlijden nĂ¡ vaccinatie wil niet zeggen dat het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

De rapportage gaat over de meldingen die tot en met 1 augustus zin binnengekomen. In totaal gaat het om 112.677 meldingen, waarvan 86.597 over de eerste vaccinatie en 26.080 over de tweede.