Stille tocht voor doodgestoken 15-jarige jongen in Rotterdam

In Rotterdam begint dinsdagavond om 19.00 uur een stille tocht voor de 15-jarige jongen die vorige week werd doodgestoken in de wijk Beverwaard. De tocht begint op de Rhijnauwensingel en gaat via de Baarlopoort en Elsopoort naar het park aan de Goedenraadweg, waar de jongen werd neergestoken.

De gemeente verwacht dat enkele honderden mensen meelopen, aldus een woordvoerster. De tocht duurt tot ongeveer 20.30 uur. In een verklaring schrijft de gemeente “met afschuw te hebben kennisgenomen van het steekincident, waarbij een jong leven zinloos is beĆ«indigd”.

De politie heeft vrijdag een leeftijdsgenoot aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Zijn precieze rol wordt onderzocht.