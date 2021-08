Zandvoort gaat gewoon door met voorbereidingen Grand Prix

De gemeente Zandvoort en evenementenorganisatie Zandvoort Beyond gaan gewoon door met de voorbereidingen voor de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, die in het eerste weekend van september in de badplaats wordt verreden. Zandvoort verwacht op 3, 4 en 5 september 105.000 bezoekers per dag, maar het kabinet kan op 13 augustus besluiten nog met nieuwe, strenge coronaregels voor evenementen in september komen. “Niemand weet wat het wordt. We wachten af en ondertussen gaan we op volle kracht vooruit”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De Nederlandse Spoorwegen laten in het weekend van de autoraces twaalf treinen per uur van en naar Zandvoort rijden. Dat betekent dat er elke vijf minuten een trein arriveert of vertrekt, zodat er 10.000 reizigers per uur vervoerd kunnen worden. Gewoonlijk komen er twee tot zes treinen per uur aan in Zandvoort. Spoorbeheerder ProRail heeft voor die mensenmassa extra perronruimte gebouwd in Zandvoort, terwijl de NS al meer dan een jaar bezig is met de planning en heel veel extra mensen gaat inzetten. “Het is een enorme operatie”, aldus een NS-woordvoerster.

De NS wil niet vooruit lopen op een nieuw kabinetsbesluit over de coronamaatregelen op 13 augustus, wat een beperking van het aantal bezoekers aan de F1 zou kunnen inhouden. “We hebben steeds goed contact met de gemeente en de Dutch Grand Prix-organisatie. Het kabinet en de organisatie moeten eerst iets besluiten voordat wij onze planning eventueel gaan aanpassen.” De Dutch Grand Prix-organisatie benadrukt tot nu toe dat de race een sportevenement is en geen meerdaags muziekfestival en dat dus niet dezelfde regels gelden.

Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn op 2, 3, 4 en 5 september per auto niet of nauwelijks bereikbaar, behalve voor mensen die een doorlaatbewijs hebben. Ook strandgangers, die niet naar de race gaan kijken, kunnen alleen met trein, bus, fiets of lopend komen. Spoorwegovergangen in Zandvoort zijn dicht omdat er zoveel treinen per uur rijden. Strandhuisjes zijn bereikbaar, maar een aantal strandafgangen is afgesloten. Ondernemers mogen geen alternatieve vervoermiddelen als een elektrische step of een skelter aanbieden.

De NS waarschuwt dat het in de treinen naar en van Zandvoort heel druk zal zijn en dat reizigers onderling geen 1,5 meter afstand kunnen houden. De gemeente verwacht grote drukte op de looproute van het station naar het circuit.

De organisatie van de Dutch Grand Prix laat weten ook door te gaan met de voorbereidingen van het evenement op basis van een volledige capaciteit. “Als organisator zijn we afhankelijk van de regels en voorwaarden die de landelijke overheid aan ons als organisatie en aan de bezoeker stelt”, zegt de woordvoerder van de Dutch GP. “We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen na 13 augustus kunnen worden losgelaten voor professioneel georganiseerde sportevenementen. We bereiden ons voor op de terugkeer van de Dutch Grand Prix op basis van volledige capaciteit.”