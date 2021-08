Aantal treinreizigers op werkdagen fors minder door coronacrisis

De NS heeft in 2020 op werkdagen ruim 55 procent minder mensen in zijn treinen kunnen verwelkomen dan in het jaar daarvoor. De impact van de coronacrisis op de reizigersaantallen was enorm, stelt de NS. Op een gemiddelde werkdag waren er in 2020 ongeveer 591.000 reizen. Een jaar eerder ging het om 1,35 miljoen reizen per werkdag.

De grootste afnames ziet de NS in de spits. “De beperkende maatregelen en adviezen, waaronder 1,5 meter afstand en het thuiswerken, be├»nvloeden het reisgedrag en het treingebruik. In periodes met een strenge lockdown bleven treinen met een aangepaste dienstregeling rijden, maar waren de reizigersaantallen minder dan 15 procent van het niveau van 2019.”

De sterkste daler voor 2020 is station Schiphol Airport (70 procent minder). Dat heeft te maken met het vliegverkeer dat ook fors afnam door de coronacrisis .Daarna volgen Tilburg Universiteit (66 procent minder) en Amsterdam Bijlmer Arena (65 procent minder).

Op het recent geopende station Lansingerland Zoetermeer daalde het aantal reizigers het minst (27 procent minder). Dit komt mede doordat het station sinds mei 2019 ook halte is geworden van de metro RandstadRail.

Het grootste station blijft Utrecht Centraal met ruim 87.000 in- en uitstappers op werkdagen. Amsterdam Centraal volgt daar direct op met ruim 79.000 reizigers. Het kleinste station waar alleen NS rijdt, is Soest met ruim honderd in- en uitstappers.

Inmiddels ziet de NS het aantal reizigers weer toenemen. Begin juli was meer dan de helft van de reizigers terug in de trein. De teller stond op 53 procent.