Google en YouTube nemen maatregelen voor bescherming kinderen

Google en dochterbedrijf YouTube nemen nieuwe maatregelen om kinderen online beter te beschermen, aldus de twee bedrijven. Zo zijn video’s die minderjarigen uploaden naar YouTube niet langer standaard zichtbaar voor iedereen. Volgens YouTube maken kinderen hierdoor een meer bewuste keuze over hun digitale privacy.

Ook gaat YouTube minderjarige gebruikers herinneringen sturen of het geen tijd is voor een pauze of om naar bed te gaan. Daarnaast zet YouTube de functie ‘autoplay’ niet standaard meer aan bij kinderen. Door deze functie spelen video’s automatisch achter elkaar af. Kinderen kunnen deze functie zelf aanzetten als ze dat willen. Het bedrijf gaat ook video’s die “te commercieel” zijn verwijderen in YouTube Kids, de omgeving voor kinderen op YouTube. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om video’s waarin kinderen worden aangemoedigd om geld uit te geven.

Google gaat het voor kinderen en hun ouders of verzorgers makkelijker maken om foto’s van kinderen te verwijderen uit de zoekmachine. Wie dat wil kan een aanvraag indienen bij Google. In het nieuwe beleid hoeft zo’n aanvraag niet meer te worden gerechtvaardigd. Ook zet Google de functie SafeSearch standaard aan op de accounts van minderjarigen. Deze functie filtert expliciete content, zoals pornografische beelden, eruit. Ook kunnen kinderen onder de 18 jaar wereldwijd niet meer hun locatiegeschiedenis aanzetten. Daarnaast wil Google het voor gebruikers inzichtelijker maken hoe het bedrijf omgaat met de gegevens van kinderen.

In september 2019 betaalde Google nog 170 miljoen dollar, omgerekend bijna 155 miljoen euro, aan de Amerikaanse marktwaakhond Federal Trade Commission om een privacyzaak rond YouTube te schikken. De videodienst verzamelde persoonlijke gegevens van kinderen, zonder dat hun ouders daar toestemming voor hadden gegeven.