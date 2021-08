Honderden meldingen over oorsuizen na coronaprikken

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft zo’n 600 meldingen binnengekregen over oorsuizen na coronavaccinaties. Over duizeligheid na een coronavaccinatie kwamen meer dan 4000 meldingen binnen.

De meldingen hebben betrekking op alle vier de coronavaccins, een exacte onderverdeling is er niet. Volgens Lareb hebben sommige mensen kortstondig last van oorsuizingen en andere een langere periode. Het bijwerkingencentrum heeft hier geen cijfers van. Ook zijn er geen details bekend over de duizeligheid.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam stelde recent vast dat het coronavaccin van Janssen tot duizeligheid en oorsuizen kan leiden en dat die bijwerkingen in de bijsluiter moeten. Duizeligheid staat ook al in de bijsluiter van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Astrazeneca en Moderna, maar oorsuizen niet.

Lareb geeft de meldingen door aan het EMA.