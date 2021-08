MBO Raad: nu is het moment om mbo weer volledig te openen

Als er één moment is om het middelbaar beroepsonderwijs weer volledig te openen, is het nu, zegt de MBO Raad in aanloop naar het kabinetsbesluit over heropening van het hoger onderwijs aanstaande vrijdag. Het kabinet heeft het hoger onderwijs gevraagd zich voor te bereiden op volledige heropening, maar toch ook een scenario in het achterhoofd te houden waarin nog steeds 1,5 meter afstand bewaard moet worden.

Als er “ontzettend goede redenen” zijn dan kan de MBO Raad volgens een woordvoerster ook begrip hebben voor die laatste optie. “De vaccinatiegraad neemt toe en het aantal coronabesmettingen blijft dalen. Maar we weten natuurlijk niet wat het Outbreak Management Team hierover adviseert. Mogelijk zijn er toch andere, epidemiologische redenen om de 1,5 meter te blijven handhaven. We vertrouwen op de wetenschap.”

Het liefst gaat het mbo natuurlijk weer terug naar normaal, “maar het moet wel veilig en verantwoord zijn”, aldus de woordvoerster.

De Vereniging Hogescholen is stelliger en vindt dat het hoger onderwijs “bovenaan het prioriteitenlijstje” van het kabinet zou moeten staan. “Als we de 1,5 meter ook in het nieuwe studiejaar moeten handhaven dan kunnen we maar 30 procent van onze ruimte benutten”, aldus een woordvoerster. “Dat komt er in de praktijk op neer dat studenten gemiddeld maar één dag per week fysiek onderwijs kunnen krijgen.” En dat is veel te weinig, vindt de vereniging. “Wij zijn nu aan de beurt.”

Ook universiteitenkoepel VSNU deelt die mening. “Het onderwijs is lang een sluitpost geweest in het coronabeleid”, zegt een woordvoerster. “En nu dreigen studenten weer de dupe te worden, ditmaal van het feestgewoel deze zomer, waardoor de besmettingscijfers omhoog gingen. Het zou toch echt heel zuur zijn als daardoor dan de 1,5 meter afstand weer terugkomt in het hoger onderwijs.”

Bovendien is het roostertechnisch heel lastig voor universiteiten en hogescholen om zich nu nog te voegen naar een scenario waarin de 1,5 meter gehandhaafd moet worden. “Dan zouden we binnen twee weken alles weer om moeten gooien”, aldus de Vereniging Hogescholen. De VSNU noemt dat “bijna onmogelijk”. Volgens de MBO Raad is het inderdaad “niet leuk” om de roosters alsnog in te moeten richten op 1,5 meter afstand. “Maar als het noodzakelijk is, dan kan het. Mbo’s hebben zich hierop voorbereid.”