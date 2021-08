Nederlandse olympiërs gehuldigd op strand in Scheveningen

De Nederlandse olympische ploeg is dinsdagavond gehuldigd op het terrein van het TeamNL Olympic Festival op het sportstrand in Scheveningen. Volgens de organisatie waren er tussen de drie- en vierhonderd toeschouwers aanwezig. Vanwege de coronamaatregelen waren alleen genodigden welkom.

Rivkah op het Veld presenteerde samen met moderator Rutger Vermast de huldiging van de olympiërs op het oranje gekleurde podium Holland Heineken (t)Huis. Om 18.30 uur was het podium als eerste voor de badmintonners, daarna volgden de olympiërs per tak van sport. De sporters – allemaal gehuld in witte en oranje kleding – liepen vervolgens een rondje door het stadion en namen plaats op een van de tribunes.

De huldiging eindigde met de medaillewinnaars van de Spelen. Ook zij betraden per tak van sport het podium, startend met zwemmers Arno Kamminga en Sharon van Rouwendaal. Als laatste was het de eer aan de hockeysters, die goud wonnen in Tokio.

Meerdere olympiërs vertelden over hun ervaringen op de Zomerspelen. Zo zei boksster Nouchka Fontijn “blij te zijn” dat ze met “mooi eremetaal thuiskwam”. Fontijn won brons in Tokio en sloot daarmee haar boksloopbaan af. BMX’ster Merel Smulders noemde haar bronzen medaille “een grote verrassing” en “echt waanzinnig”. Wielrenner Tom Dumoulin zei over zijn zilveren plak: “Ik dacht dat het nooit zou lukken.”

Ook Guus Meeuwis was aanwezig op het sportstrand. Hij verraste met het nummer Brabant baanwielrenner Harrie Lavreysen. De olympiër, afkomstig uit het Brabantse Luyksgestel, kwam net als atlete Sifan Hassan thuis met twee gouden en een bronzen medaille.

De medaillewinnaars werden eerder op de dag ook gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Demissionair minister-president Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (sport) en chef de mission Pieter van den Hoogenband spraken de sporters en hun coaches toe. Alle nieuwe goudenmedaillewinnaars werden tijdens die ceremonie geridderd. Daarna gingen de winnaars door naar Paleis Noordeinde, waar zij werden begroet door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Nederland won in Tokio 36 medailles, waarvan tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen.