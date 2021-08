RIVM: niet 85 maar 84 procent volwassenen kreeg eerste prik

Ruim 84 procent van de volwassenen heeft tot en met afgelopen zondag ten minste één vaccinatie tegen het coronavirus gekregen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut nog dat bijna 85 procent van de 18-plussers ten minste één prik had gehad, maar vanwege een aantal correcties in de berekeningen moest dat percentage een beetje naar beneden worden bijgesteld. In totaal moesten er 160.000 vaccinaties worden gecorrigeerd.

De reden daarvoor is onder meer een aantal storingen bij de GGD, aldus een woordvoerster van het RIVM. Prikafspraken die mensen hadden geannuleerd, waren toch meegeteld als gezette prik. Dat is in de nieuwste berekeningen aangepast.

71 procent van alle volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd. Van alle 51-plussers is ruim 84 procent volledig ingeënt. Dat cijfer loopt op tot 91 procent van de 76- tot 80-jarigen. De opkomst onder tieners geboren tussen 2004 en 2009 is verder gestegen, aldus het RIVM. Tot en met zondag had 43 procent van hen een eerste vaccinatie gehad. Kinderen die in 2009 zijn geboren kunnen nog niet allemaal een prikafspraak maken, omdat een deel van hen nog 12 jaar moet worden. Als deze groep niet wordt meegeteld dan is de opkomst onder 12- tot en met 17-jarigen iets hoger, namelijk 47 procent. Onder 18- tot en met 25-jarigen heeft 64 procent een eerste vaccinatie gehad.

In de week van maandag 2 tot en met zondag 8 augustus zijn naar schatting 830.000 prikken gezet. Dat is iets meer dan een week eerder, toen het RIVM meldde dat ruim 812.000 mensen een prik hadden gekregen. Het is niet bekend wat dit aantal is na de correctie. Tot en met afgelopen zondag zijn er ruim 21,6 miljoen prikken gezet, waarvan bijna 12,4 miljoen eerste prikken. Dat cijfers is inclusief de prikken met het vaccin van Janssen, waarmee men na één dosis volledig is ingeënt.

De regionale verschillen in opkomst zijn volgens het RIVM klein. Verspreid over alle leeftijdsgroepen komen iets meer mensen opdagen in het oosten en zuidoosten van het land. Ook in een aantal zogenoemde ‘Biblebelt’-gemeenten, waaronder Urk, is de opkomst lager en ook in een aantal grote steden.