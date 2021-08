Weer zijn honderden mensen besmet geraakt op vakantie

Weer zijn honderden mensen met het coronavirus onder de leden teruggekeerd van hun vakantie. Relatief veel mensen waren in Griekenland, Spanje en Frankrijk, maar daarnaast zijn meer positief geteste mensen in landen als Kroatië, Italië, Turkije, Hongarije en Marokko geweest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de wekelijkse cijfers.

Van lang niet alle mensen die positief testen is de besmettingsbron bekend. Zo zijn er veel mensen die niet weten waar en hoe ze het virus hebben opgelopen. Bij een op de drie mensen die afgelopen week positief testten, is de “setting van besmetting” wel vastgesteld.

Van de nieuwe gevallen van wie de bron bekend is, is bijna 12 procent besmet geraakt tijdens een reis of vakantie. Vorige week ging het om 10 procent, de week ervoor 8 procent en nog een week eerder om 5 procent. Van alle mensen die sinds begin juni positief testten, was de vakantie in 6,5 procent van de gevallen de bron.

Bijna 19 procent van de besmette vakantiegangers is in de afgelopen twee weken in Griekenland geweest, wat betekent dat er een kans is dat ze daar het virus hebben opgelopen. Vorige week was dit bijna een kwart. Het percentage Spanje-gangers daalde van 16,8 naar 15,5 procent en Frankrijk zakte van 15,6 procent naar 13,9 procent. Belangrijkste stijgers zijn Kroatië (van 5,6 naar 8 procent), Italië (van 5,7 naar 7,6 procent) en Turkije (van 2,6 naar 5,6 procent). Hongarije was de vakantiebestemming van 3,1 procent van de positief geteste mensen, tegen 0,8 procent de week ervoor. Marokko steeg van 2,2 procent naar 4,6 procent.

De thuissituatie blijft de belangrijkste plek waar mensen besmet raken. Dit leidde afgelopen week tot bijna 55 procent van de besmettingen waar de bron bekend is. Ook bij elkaar op bezoek gaan leidt relatief vaak tot een besmetting.