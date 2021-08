Waarschijnlijk nog maar weinig Nederlanders in Afghanistan

Er zitten voor zover bekend nog maar weinig Nederlanders in Afghanistan. De meeste mensen die daar bijvoorbeeld voor hun werk tijdelijk waren zijn vertrokken, of bereiden hun vertrek voor, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Precieze aantallen kan het ministerie niet noemen omdat niet iedereen die naar het land reist zich bij de ambassade heeft aangemeld. Dat hoeft ook niet.

De veiligheidssituatie is de afgelopen dagen snel achteruitgegaan. Nederland volgt de ontwikkelingen “heel nauw”, maar is daarvoor voor een belangrijk deel afhankelijk van de berichtgeving in internationale media, zegt het ministerie. “Het is op het moment heel moeilijk om contact te leggen”, aldus een woordvoerder.

Het ministerie denkt dat het aantal Nederlanders in het gebied beperkt is. Het reizen naar het land wordt al lange tijd ontraden en vorige week riep de ambassade mensen op te vertrekken. Tegen het eind van de maand zullen de meesten dat gedaan hebben, verwacht het ministerie.

Aan de andere kant acht het ministerie het ook denkbaar dat er Nederlanders in het gebied ondanks alle risico’s zullen achterblijven. Bijvoorbeeld omdat ze daar al lange tijd wonen. Nederlandse militairen waren eerder dit jaar al uit het gebied vertrokken.

Inmiddels zijn tien van de 34 Afghaanse provinciehoofdsteden in handen gevallen van de Taliban. De jihadistische strijders zijn bezig met een opmars nu het Amerikaanse leger bezig is met de terugtrekking uit het land. De verwachting is dat ook de hoofdstad Kabul binnen enkele weken kan vallen.