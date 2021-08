Minder dan 200 coronapatiënten op intensive cares

Voor het eerst in iets meer dan een week liggen er minder dan 200 coronapatiënten op de intensive cares. Op die ziekenhuiskamers liggen nu 196 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

In de afgelopen dag zijn veertien ic-bedden vrijgekomen. Het is de grootste daling sinds 8 juli.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg de afgelopen dag wel iets, van 439 naar 450, maar over het algemeen gaat de lijn nog steeds omlaag. Begin augustus lagen meer dan 500 mensen vanwege corona op die zalen.

In totaal liggen nu 646 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat is het laagste aantal in meer dan twee weken. Het is de vierde achtereenvolgende dag waarop het totale aantal opgenomen patiënten daalt.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) daalt het aantal nieuwe opnames langzaam maar zeker. In de afgelopen 24 uur zijn 86 coronapatiënten op een verpleegafdeling of ic opgenomen. In de laatste zeven dagen belandden 565 mensen vanwege corona in het ziekenhuis, gemiddeld zo’n 81 per dag, en dat is het laagste peil in drie weken. Eind juli en begin augustus waren er gemiddeld meer dan 100 nieuwe opnames per dag.