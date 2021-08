NU’91: we hopen dat versoepeling niet verkeerd uitpakt

NU’91, een beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken, hoopt dat het kabinet niet te vroeg versoepelt. “Het is een wankel evenwicht en het zijn moeilijke keuzes. Wij hopen alleen in het belang van de zorg dat dit niet verkeerd uitpakt. We willen graag dat het onderwijs snel normaal kan functioneren, maar het mag niet zo zijn dat de zorg extra belast wordt. Dat kunnen we niet hebben”, laat de organisatie weten.

Mensen die in de zorg werken hadden het van september tot ver in het voorjaar druk met het hoge aantal coronagevallen. In mei en juni leek het rustiger te worden en bereidde de zorg zich voor op een stille zomer, waarin overwerkte mensen op adem konden komen, maar toen begon de huidige golf.

“De rustperiode is er niet geweest. We zitten nu in een fase waarin we zeggen dat het aantal opnames gelukkig niet oploopt, maar er zijn nog steeds best veel opnames. Op de intensive cares liggen meer mensen dan normaal, het is wel degelijk drukker dan anders. Mensen hebben nog niet op adem kunnen komen”, aldus NU’91.

En die adempauze hebben mensen heel hard nodig, aldus de organisatie. “Mensen moeten bijkomen van wat er is gebeurd, om daarna hun werk op een goede manier op te pakken. Mensen hebben veel uren gedraaid en moeten dat nu van zich af kunnen zetten. We hebben de mensen de komende jaren heel hard nodig.”

Over enkele weken begint de herfst, waarin verkoudheid en longvirussen veel rondgaan. Dat kan leiden tot extra druk op de zorg. “Er zijn ook signalen dat er een griepgolf kan komen. En we weten dat nog niet iedereen volledig is gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gevaar is nog niet geweken.”

Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wil dat er een herstelplan voor de zorg komt. “Corona gaat voorlopig niet weg, dus we hebben een werkwijze nodig waarin meer rekening wordt gehouden met het feit dat verpleegkundigen en verzorgenden ruimte moeten houden voor rust en ontspanning. Anders is deze strijd niet vol te houden. Dat vraagt om keuzes in de sector over wat wel en niet kan. En aan de formatietafel omdat we nu met te weinig mensen zijn.”