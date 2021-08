Taliban zeggen Kabul nog niet binnen te gaan

De Taliban zeggen dat hun strijders opdracht hebben gekregen om de Afghaanse hoofdstad Kabul nog niet binnen te trekken. “Het islamitische emiraat geeft al zijn troepen opdracht te stoppen bij de poorten van Kabul”, schreef een woordvoerder van de moslimextremisten op Twitter.

Het is onduidelijk of alle strijders van de Taliban gehoor geven aan dat verzoek. De Taliban zijn al gesignaleerd in de stad.

De Verenigde Staten zouden de Taliban hebben gevraagd om Kabul nog niet binnen te trekken, zei een hoge Amerikaanse functionaris eerder tegen The New York Times. De VS zouden de moslimextremisten hebben verzocht te wachten tot de evacuatie van Amerikaanse burgers, ambassadepersoneel en voormalige medewerkers is afgerond.

Het verzoek van de VS zou zijn overgebracht via de Amerikaanse onderhandelaar Zalmay Khalilzad. De Taliban zouden de VS op hun beurt hebben gevraagd hun luchtaanvallen in Afghanistan te staken.