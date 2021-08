Ministerie: website voor zelftesten hapert door grote drukte

De problemen met de website waar mensen gratis zelftesten voor het coronavirus kunnen bestellen, zijn nog altijd niet verholpen. De oorzaak is wel achterhaald, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. De systemen konden de drukte niet aan. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Waarom de systemen de drukte van maandag niet aankonden, kan het ministerie niet zeggen. Vandaag zouden er geen nieuwe brieven met bestelcodes bezorgd moeten zijn, dus daar kan het niet aan liggen. Misschien is er verwarring ontstaan bij mensen die eerder al hun brief kregen. Ze konden volgens het ministerie op dat moment al zelftesten bestellen, maar hebben dat misschien vandaag massaal gedaan.

Hoe lang het duurt voor de website weer stabiel draait, kan een woordvoerster niet zeggen. Aan een oplossing wordt wel “heel hard” gewerkt. Voor zover bekend zijn in de rest van de bestelketen, bijvoorbeeld in de centra waar de pakketten verzonden worden, door de drukte van maandag geen problemen ontstaan.

De Rijksoverheid stuurt deze weken alle huishoudens een brief met daarin een code waarmee ze twee zelftesten kunnen bestellen. Demissionair minister-president Mark Rutte benadrukte eerder dat het vooral gezien moet worden als een bewustwordingscampagne. De hoop is dat mensen zonder coronaklachten vaker een test afnemen voordat ze bijvoorbeeld op hun werk of in hun vrije tijd contact hebben met grotere groepen anderen.

Het is de bedoeling dat begin september alle huishoudens hun bestelcode ontvangen hebben. De tests worden binnen tien dagen na bestelling verzonden.