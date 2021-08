ChristenUnie ziet weinig reden om verder te praten over coalitie

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers denkt dat hij “niet gewenst en niet nodig” is in deze formatie. Het is hem duidelijk geworden dat D66 na een zomerstop nog altijd niet met zijn partij wil samenwerken.

“Dit is niet een eerste tactische manoeuvre de eerste, tweede week na de verkiezingen. Nee, dit is de vijfde maand na een rustperiode. Dan houdt het een keer op”, zei Segers voorafgaand aan het gesprek. “Dat mag, we leven in een vrij land. Er zijn allerlei manieren om een meerderheidscoalitie te vormen en je kunt ook een minderheidscoalitie vormen.” Toch wilde hij graag met de VVD en D66 in gesprek om te horen waarom ze nog met hem verder praten.

Het was een bij vlagen “stevig gesprek”, zei Segers. Het is volgens hem opnieuw gebleken dat er weinig animo is om de ChristenUnie onderdeel te maken van de volgende coalitie. Toch wilde hij zelf er niet de stekker aan trekken. VVD en D66 moeten nu een keuze maken.

Segers is tot nu toe “uit beleefdheid” ingegaan op de uitnodigingen, maar herhaalde dat hij niet vindt dat de ChristenUnie de meest logische coalitiepartner is. Zeker aangezien er wat hem betreft alternatieven zijn. Een minderheidscoalitie is daar een van, zo zei hij.

VVD en D66 hebben de afgelopen zomer een voorzet gedaan op basis waarvan de gesprekken voortgezet worden. De VVD zou graag verder willen met de huidige coalitie, maar D66 is daar op tegen.

Het belangrijkste alternatief, een coalitie waarin naast CDA ook GroenLinks en PvdA deelnemen, stuit echter op verzet van VVD en CDA. Het is nog de vraag of daar deze zomer beweging in is gekomen.