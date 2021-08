Nederland bezorgd over Afghanistan, neemt EU-medewerkers op

Het kabinet maakt zich “ernstig zorgen” over Nederlanders in Afghanistan en de situatie van Afghanen die voor Nederland of de bondgenoten hebben gewerkt. Dat schrijven de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministers schrijven in hun brief ook dat er afspraken gemaakt zijn met de Europese Unie dat Nederland enkele Afghaanse medewerkers van de EU-delegatie in Kabul en hun gezinnen opneemt. Aan de NAVO heeft Nederland laten weten bereid te zijn lokale medewerkers op te nemen die voor de NAVO werken of gewerkt hebben.

De ministers en staatssecretaris schrijven dat het Nederlandse ambassadeteam nog altijd vastzit in Afghanistan. Ze wachten op een vliegtuig dat ze in veiligheid kan brengen. Het toestel kon niet eerder landen door de onveilige situatie op de luchthaven, maar die lijkt de Amerikaanse krijgsmacht volgens journalisten ter plaatse inmiddels onder controle te hebben. “Het kabinet verzekert uw Kamer ervan dat het er alles aan zal doen om de evacuatie uit Afghanistan in goede banen te leiden”, aldus de brief.

Het ambassadeteam dat nu nog vastzit in Afghanistan, wordt volgens de brief dinsdag al vervangen door een ander team. De ambassadeur reist met een noodteam en militaire beveiligers per militair transport naar het land om te helpen met de evacuaties. Dat werk wordt nu vanuit Den Haag gedaan.

Voor de Afghaanse medewerkers die als tolk voor Nederland hebben gewerkt, is het papierwerk wat vereenvoudigd, staat in de brief. Als het ministerie van Defensie bevestigt dat ze voor Nederland gewerkt hebben, hoeven ze alleen hun paspoort te laten zien. De afgelopen tijd zou nog geprobeerd zijn mensen weg te leiden met reisdocumenten van de ambassade (een zogenoemd laisser-passer), maar daar gingen de Afghaanse autoriteiten niet mee akkoord.

Mensen die naar Nederland gehaald worden, worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers op hun locaties of in kazernes die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Dinsdag spreekt minister Kaag met haar Europese ambtsgenoten in de Raad Buitenlandse Zaken over de kwestie. Maar eerst moet ze met Bijleveld en Broekers-Knol naar de Kamer voor een debat. Er is veel te bespreken, erkennen ze. “De gebeurtenissen nopen tot reflectie en roepen vele vragen op die de komende tijd beantwoord moeten worden.”