André Rieu blijft rekenen op steunpakketten

André Rieu hoopt dat het kabinet niet opeens stopt met de coronasteunpakketten. Als de financiële ondersteuning wegvalt, valt alsnog het doek voor zijn orkest, zo vreest de wereldberoemde violist.

De 71-jarige Rieu krijgt steun omdat hij al sinds vorig jaar maart geen omzet meer draait. Daarmee betaalt hij de salarissen van zijn orkestleden en “wat vaste lasten”, vertelde Rieu dinsdag in de RTL 4-talkshow Humberto. Of hij het gaat redden is nog altijd de vraag. “Het wordt ook moeilijk. Ik geloof dat in oktober de steun afloopt officieel. Als ze dan nog steeds zeggen: ‘je mag niet optreden’… ja, dat zou een beetje oneerlijk zijn. Plus, dan is al dat geld weggegooid.”

Rieu probeert de moed erin te houden. “Op een dag gaat het allemaal weer goed”, zegt hij. “Hoe ik mijn goede humeur houd? Door de muziek en mijn instelling. Ik speel geen rol op het podium. Ik ben echt zo. Dat helpt.”