Meer delen van Nederland worden oranje op Europese coronakaart

Nog vier provincies kleuren waarschijnlijk oranje op de kaart van coronagevallen in Europa. Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland kunnen een stap omlaag doen. Oranje is de op één na laagste waarschuwingskleur op de kaart.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zakten vorige week van rood naar oranje. Vrijwel zeker houden zij die kleur. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg blijven waarschijnlijk op rood staan.

De laatste keer dat de kaart voor Nederland er zo gunstig uitzag, was begin juli. Toen waren vier provincies groen en de rest van het land oranje. De week erna ging het hele land naar rood, en Groningen zelfs naar donkerrood, door het begin van de vierde golf.

Dat de vier provincies een stap terug kunnen doen, komt doordat het ECDC kijkt naar de twee voorgaande weken. De uitbraak in Nederland stabiliseert zich, vorige week waren er bijna evenveel positieve tests als in de week ervoor, maar het is wel gedaald ten opzichte van de week daar weer voor. Die week valt nu weg in de berekeningen. Als het aantal nieuwe gevallen gelijk blijft, verandert er volgende week waarschijnlijk weinig aan de coronakaart.

De grootste brandhaarden zijn in Zuid-Europa, in de gebieden waar Nederlanders nu vakantie vieren. Zo is vrijwel heel Spanje donkerrood, net als Zuid-Frankrijk en Kreta. Portugal, Normandië, Bretagne, Toscane en Sardinië staan op rood. Het RIVM houdt er rekening mee dat het aantal positieve tests hier weer gaat stijgen als de vakantiegangers terugkeren.