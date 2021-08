De Jonge: het moet klaar zijn met hossen in stadions

Voetbalsupporters mogen niet meer hossend doelpunten vieren tijdens wedstrijden, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Ook moeten de stavakken, die sommige stadions nog hanteren, dicht.

De minister ziet zelf wel dat het beter gaat ten opzichte van eerdere weekends. Zo vindt hij dat het publiek beter verspreid zit door de stadions en dat er goed wordt gecontroleerd op vaccinbewijzen of toegangstesten. Maar er is nog steeds ruimte voor verbetering, vindt de bewindsman. Dinsdag is daarover overleg tussen burgemeesters en topclubs.

Strengere regels blijven vooralsnog uit. Dat sloot De Jonge voor het weekend nog niet uit. Hij wilde er niet mee dreigen, maar zei wel dat het uitblijven van verbeteringen aanleiding kan zijn om de regels aan te scherpen.

Stadions mogen twee derde van de totale capaciteit aan bezoekers toelaten, mits ze blijven zitten en een vaccin- of testbewijs hebben. Eerder tijdens wedstrijden werden bepaalde vakken afgesloten, waardoor het publiek alsnog dicht op elkaar zat.