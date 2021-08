Bij een pand aan de Snijdershof in Lelystad was in de nacht van zondag op maandag rond 03.30 uur een harde knal te horen, laat de de politie weten.

Agenten ter plaatse doen onderzoek naar de knal. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een explosie in een Poolse supermarkt, waarna er korte tijd brand zou hebben gewoed. Een woordvoerster van de politie kan dat nog niet bevestigen. Ook verdere informatie kan de politie op dit moment niet geven.