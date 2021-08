Lichte toename aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer licht toegenomen. In totaal zijn nu 691 patiënten met Covid-19 opgenomen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 13 meer dan maandag.

Op de intensive cares liggen nu 230 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Dat is het hoogste aantal sinds 16 juni. In de afgelopen dag zijn er netto zes patiënten op de ic’s bij gekomen. Op verpleegafdelingen worden 461 coronapatiënten verzorgd, een stijging van 7 ten opzichte van maandag.

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen schommelt al de hele maand tussen de 50 en de 90. In het afgelopen etmaal kwamen er 69 nieuwe mensen binnen die het virus hadden opgelopen. Op de ic’s waren 20 nieuwe opnames. Zo’n aantal kwam de afgelopen weken ook herhaaldelijk voor.

Op de intensivecareafdelingen liggen ook 518 mensen met andere aandoeningen, de zogeheten non-Covid-patiënten. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een operatie hebben ondergaan vanwege kanker of ernstige hartklachten, of die het slachtoffer zijn geworden van een ernstig ongeluk. In totaal behandelen de ic-artsen en -verpleegkundigen dus 748 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 23 juni, twee maanden geleden.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu bijna 14.000 opgenomen mensen en zijn er bijna 15.500 bedden beschikbaar. Dat betekent dat de ziekenhuizen nog ongeveer 1500 bedden over hebben. Dit komt neer op gemiddeld 10 tot 15 bedden per ziekenhuis. Dat is de kleinste marge sinds 29 december.

Op maandag zijn twee coronapatiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat moet de druk op de zorg gelijkmatig verdelen en voorkomen dat de zorg vastloopt.