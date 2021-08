Simkaarten en iPhones gedropt op luchtplaats gevangenis Zaanstad

Op de luchtplaats van het Justitieel Complex Zaanstad zijn vorige week enkele simkaarten en iPhones gevonden. Vermoedelijk zijn ze bezorgd met een drone, bevestigt een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) berichtgeving hierover van De Telegraaf.

De simkaarten en smartphones zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gedropt, denkt DJI. De communicatiemiddelen zijn op tijd ontdekt en niet verder het gevangeniscomplex in gekomen. DJI zegt dat twee gedetineerden passend zijn gestraft voor de smokkelpoging.

Vorige week werd bekend dat het voormalige Hells Angels-kopstuk Lysander de R. (39) uit zijn cel in het Justitieel Complex Zaanstad is gehaald en overgeplaatst is naar een andere gevangenis. Er waren signalen dat hij en enkele andere topcriminelen de beschikking zouden hebben over mobiele telefoons. Volgens De Telegraaf vonden daarna grootschalige celinspecties plaats.