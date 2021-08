Verdachten overval waardetransport Amsterdam voor rechter

Zes mannen die worden verdacht van een gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord staan woensdag voor de rechter op een eerste inleidende zitting. De overval mondde uit in een wilde achtervolging met de politie, die eindigde in Broek in Waterland. Daarop volgde een schietpartij in een weiland bij het dorp, waarbij een 47-jarige overvaller dodelijk werd geraakt door een politiekogel.

De overval vond plaats op klaarlichte dag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan, op 19 mei. De verdachten zouden het hebben voorzien op een transportauto met edelmetalen. De overvallers gebruikten snelle auto’s en hadden automatische wapens waarmee zij bij het bedrijf in de lucht schoten. Medewerkers en beveiligers van Schöne werden geboeid met tiewraps.

De buit werd in de auto’s van de overvallers overgeladen, waarna zij richting Broek in Waterland vluchtten, met in hun kielzog een grote politiemacht. Ook tijdens de vlucht zouden de overvallers op de politie hebben geschoten. De zes mannen die zijn gepakt komen uit België en Frankrijk. De doodgeschoten overvaller was een Fransman.

Het Openbaar Ministerie zal woensdag een toelichting geven op de voortgang van het onderzoek. Berichten in diverse media over de omvang van de (miljoenen)buit heeft het OM tot dusver niet willen bevestigen. Dat een deel van de buit (circa 4 miljoen euro aan edelmetalen) spoorloos zou zijn, wilde justitie evenmin bevestigen.