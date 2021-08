Milieuorganisatie: Formule 1 Zandvoort desnoods zonder publiek

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stelt voor de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort desnoods zonder publiek door te laten gaan. “Die handreiking willen we doen”, zei raadsman Valentijn Wösten van MOB kort voor aanvang van een rechtszaak over het evenement voor de rechtbank in Haarlem tegen het ANP. “Met de Olympische Spelen kon het ook.”

Volgens MOB klopt er niets van de stikstofberekeningen op basis waarvan de provincie Noord-Holland een natuurvergunning heeft verleend voor de Dutch Grand Prix. De eerste Formule 1-race in Zandvoort sinds 1985 staat gepland voor zondag 5 september.

Volgens MOB veroorzaakt het evenement veel stikstofuitstoot en is de schade aan de beschermde natuur rond het circuit die daardoor dreigt “dermate ernstig dat de Formule 1 afgelast moet worden”, zo liet de organisatie eerder weten. Maar racen zonder publiek kan wat de organisatie betreft dus ook, aldus Wösten donderdag. Een groot deel van de stikstofuitstoot wordt immers veroorzaakt door bezoekers die met de auto komen.