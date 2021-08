Amsterdam – Man neergeschoten Burgemeester Van Leeuwenlaan Amsterdam-West

Even na 10.30 uur ontvangt het Operationeel Centrum melding van een schietincident aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan. Meerdere politie-eenheden gaan ter plaatse en treffen daar een slachtoffer met een schotwond. De verdachte zou zijn gevlucht in de richting van de Antony Modderstraat. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar verdachte(n) maar hebben vooralsnog niemand aangehouden. Medewerkers van de forensische opsporing en hondengeleiders hebben onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. In de nabije omgeving is een buurtonderzoek verricht en zijn er hulzen aangetroffen.