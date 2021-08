De politie startte direct een onderzoek. Later op de avond kon de politie vier personen aanhouden. Twee jongens van 16 en een jongen van 17 uit Harreveld de vierde verdachte is weer in vrijheid gesteld. Zij worden allen nog verhoord. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek in de buurt, spreekt met getuigen en kijkt camerabeelden uit om er zo achter te komen wat er precies is gebeurd.

Bron: Politie.nl